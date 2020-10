I docenti chiedono il rinvio del concorso: 'Sarebbe una bomba di contagi' (Di martedì 20 ottobre 2020) "Chiediamo il rinvio del concorso a tempi migliori al fine di arginare i danni di quello che si configura a tutti gli effetti come una bomba epidemiologica di cui qualcuno prima o poi dovrà rendere ... Leggi su globalist (Di martedì 20 ottobre 2020) "Chiediamo ildela tempi migliori al fine di arginare i danni di quello che si configura a tutti gli effetti come unaepidemiologica di cui qualcuno prima o poi dovrà rendere ...

