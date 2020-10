Gran Bretagna, ubriaco nel sottomarino il responsabile dei missili nucleari (Di martedì 20 ottobre 2020) La Grandiosa HMS Vigilant era già stata rinominata nel 2017 HMS Sex and Cocaine; ora, il responsabile dei missili nucleari che sono presenti nel sottomarino si è presentato a lavoro in un evidente stato d’ebbrezza. PhotoCredit: dal web Il responsabile dei missili nucleari ubriaco a bordo del sottomarino inglese Uno scandalo sta scuotendo La Royal Navy: Len Louw, che è il responsabile di tutti i suoi missili nucleari, dopo una notte brava, si è presentato sul posto di lavoro con un cartoccio di pollo fritto e “sbronzo lercio”. Tuttavia, non è la prima volta che vicende del genere coinvolgono il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 ottobre 2020) Ladiosa HMS Vigilant era già stata rinominata nel 2017 HMS Sex and Cocaine; ora, ildeiche sono presenti nelsi è presentato a lavoro in un evidente stato d’ebbrezza. PhotoCredit: dal web Ildeia bordo delinglese Uno scandalo sta scuotendo La Royal Navy: Len Louw, che è ildi tutti i suoi, dopo una notte brava, si è presentato sul posto di lavoro con un cartoccio di pollo fritto e “sbronzo lercio”. Tuttavia, non è la prima volta che vicende del genere coinvolgono il ...

