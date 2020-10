Giulia Cavaglià | ritocco al seno?

Leggi su dailynews24

(Di martedì 20 ottobre 2020) A finire al centro dell’attenzione social èCavaglià, nota per esser stata l’ex tronista di Uomini e Donne e per la sua storia, oramai finita, con Francesco Sole. Nelle ultime ore non è sfuggito un dettaglio notato nelle ultime IG Stories, dando vita a ipotesi che vedrebbero la ragazza esser ricorsa alestetico. … L'articoloCavaglià:al