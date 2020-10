GF Vip 5, Stefania vs Elisabetta: «Che sei venuta a fare al Grande Fratello?». La Gregoraci: «Devo per forza sparlare dalla mattina alla sera?» (Di martedì 20 ottobre 2020) Stefania Orlando (US Endemol Shine) Stefania contro Elisabetta, secondo round. Le due gieffine, dopo lo scontro avuto qualche giorno fa e una parvenza di chiarimento durante la diretta di ieri sera, oggi hanno nuovamente battibeccato. Il motivo di partenza è il medesimo: la Gregoraci crede che la Orlando stia sempre in mezzo alle discussioni e non faccia altro che fomentarle, come accaduto quando, insieme a Tommaso, ha criticato il fatto che la Brandi, la Del Vesco e la Mello, si chiudessero in lavatrice per ’spettegolare’. “Seppure io mi metto in mezzo, è sempre per mettere acqua sul fuoco, non benzina, io non alimento fuochi” si giustifica Stefania, ricordando alla coinquilina che, proprio nel caso citato della lavatrice, aveva ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 20 ottobre 2020)Orlando (US Endemol Shine)contro, secondo round. Le due gieffine, dopo lo scontro avuto qualche giorno fa e una parvenza di chiarimento durante la diretta di ieri, oggi hanno nuovamente battibeccato. Il motivo di partenza è il medesimo: lacrede che la Orlando stia sempre in mezzo alle discussioni e non faccia altro che fomentarle, come accaduto quando, insieme a Tommaso, ha criticato il fatto che la Brandi, la Del Vesco e la Mello, si chiudessero in lavatrice per ’spettegolare’. “Seppure io mi metto in mezzo, è sempre per mettere acqua sul fuoco, non benzina, io non alimento fuochi” si giustifica, ricordandocoinquilina che, proprio nel caso citato della lavatrice, aveva ...

