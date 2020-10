GF Vip 5: ecco chi è Alice, la modella con cui Andrea Zelletta voleva tradire Natalia (Di martedì 20 ottobre 2020) Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, i telespettatori hanno assistito all’incontro tra Andrea Zelletta e la sua fidanzata Natalia Paragoni. Tra belle frasi e momenti di grande emozione, Alfonso Signorini ha fatto una domanda piuttosto strana al concorrente. In sostanza gli ha chiesto se avesse mai pensato di tradire Natalia. La risposta è stata ovviamente negativa, ma sul web c’è chi ha fatto sentire la sua voce. Stiamo parlando di Alice Fabbrica, nota influencer con all’attivo alcune partecipazioni televisive. Durante la sorpresa di Natalia Paragoni ad Andrea Zelletta, avvenuta verso la fine della scorsa diretta del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha fatto una domanda ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 20 ottobre 2020) Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, i telespettatori hanno assistito all’incontro trae la sua fidanzataParagoni. Tra belle frasi e momenti di grande emozione, Alfonso Signorini ha fatto una domanda piuttosto strana al concorrente. In sostanza gli ha chiesto se avesse mai pensato di. La risposta è stata ovviamente negativa, ma sul web c’è chi ha fatto sentire la sua voce. Stiamo parlando diFabbrica, nota influencer con all’attivo alcune partecipazioni televisive. Durante la sorpresa diParagoni ad, avvenuta verso la fine della scorsa diretta del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha fatto una domanda ...

