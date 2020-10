Francesco Monte non ce l’ha fatta: è fuori da Sanremo Giovani 2021 (Di martedì 20 ottobre 2020) Francesco Monte non parteciperà al Festival di Sanremo 2021. L’ex tronista di Uomini e Donne non è riuscito a passare le ultime selezioni per Sanremo Giovani, dove si è presentato con l’inedito “Andiamo avanti”. Dopo aver superato i primi provini Monte è stato tagliato fuori dalla cerchia dei venti concorrenti di Area Sanremo, le preselezioni … L'articolo Francesco Monte non ce l’ha fatta: è fuori da Sanremo Giovani 2021 proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 20 ottobre 2020)non parteciperà al Festival di. L’ex tronista di Uomini e Donne non è riuscito a passare le ultime selezioni per, dove si è presentato con l’inedito “Andiamo avanti”. Dopo aver superato i primi proviniè stato tagliatodalla cerchia dei venti concorrenti di Area, le preselezioni … L'articolonon ce l’ha: èdaproviene da Gossip e Tv.

