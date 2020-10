Fondo salva stati, resa dei conti dopo il nuovo assetto 5S. Per Conte il Mes è uno stigma. Ma rinvia la decisione finale ad un confronto nella maggioranza (Di martedì 20 ottobre 2020) “Il Mes non è la panacea di tutti i problemi della recessione. Ci sono comunque le sedi opportune perché la maggioranza discuta della politica economica del Governo. è opportuno che ci sia questo confronto nella maggioranza per definire un patto di qui alla fine della legislatura. M5S ha già fissato gli stati generali tra qualche giorno. è opportuno offrire al M5S la possibilità di definire questo passaggio. A meno che M5S non voglia anticipare”. Parole chiare quelle pronunciate ieri nel corso della conferenza stampa del premier, Giuseppe Conte, dopo il varo della manovra 2021. Su quel Mes che il presidente del Consiglio ha definito nei giorni scorsi uno stigma, ma sul quale, tuttavia, non chiude ad ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 20 ottobre 2020) “Il Mes non è la panacea di tutti i problemi della recessione. Ci sono comunque le sedi opportune perché ladiscuta della politica economica del Governo. è opportuno che ci sia questoper definire un patto di qui alla fine della legislatura. M5S ha già fissato gligenerali tra qualche giorno. è opportuno offrire al M5S la possibilità di definire questo passaggio. A meno che M5S non voglia anticipare”. Parole chiare quelle pronunciate ieri nel corso della conferenza stampa del premier, Giuseppeil varo della manovra 2021. Su quel Mes che il presidente del Consiglio ha definito nei giorni scorsi uno, ma sul quale, tuttavia, non chiude ad ...

GianmarCorbetta : Mentre 16 Stati, Italia inclusa, hanno richiesto i fondi europei per la cassa integrazione (SURE), non ce n’è uno s… - du00 : per la 1a volta leggo un politico dire cose intelligenti sul MES. Anche se la conseguenza logica e' non prendere ne… - PressGiochi : Fondo salva sport: arriva il codice tributo '5478': - ifpaolo : @CottarelliCPI Prestito salva stati. Questo dovrebbe bastare a fare riflettere che prendere il mes è una grandissim… - Cosi49Cosimo : RT @fattoquotidiano: FONDO SALVA-STATI Ecco perché si parla (da mesi) del nulla. La guida [di Francesco Lenzi] #FattoQuotidiano #edicola #2… -