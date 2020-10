Emanuela Fanelli di Una pezza di Lundini | «L’umorismo è universale»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 20 ottobre 2020) Quando le chiediamo che tipo di calzature indossa al momento della nostra telefonata, Emanuela Fanelli ci pensa un attimo. Poi, con voce ferma, risponde in maniera secca e precisa: «Queste sono le domande di una persona in cura, lo sa?». La domanda, che non tendeva ad appagare nessuna curiosità feticista (per chi lo fosse, la risposta è «stivali e i calzini»), non arriva a caso: In Una pezza di Lundini, il programma ideato da Giovanni Benincasa con protagonista Valerio Lundini che va in onda nella seconda serata di Raidue, Emanuela, attivissima in teatro, cinema e televisione, è diventata virale grazie a un mini-format, A piedi scarzi, che si prende gioco della netta predominanza degli attori romani nel cinema italiano. Grazie alla complicità di Duilio Giammaria, Alessandro Borghi, Claudia Gerini e Stefano Fresi, Fanelli ribalta lo stereotipo e dà vita a uno sketch ironico, divertente e leggero, ennesima prova di un talento che, da film drammatici come Non essere cattivo a partecipazioni a programmi tv come Gli Stati Generali di Serena Dandini, è finalmente sotto gli occhi di tutti. https://www.youtube.com/watch?v=_Oa3vGF5iN8