Elezioni Usa 2020 | l’ultimo dibattito a microfoni spenti

Leggi su italiasera

(Di martedì 20 ottobre 2020) “aperti solo per chi ha il turno di parola”. Lo ha deciso la commissione dei dibattiti presidenziali degli Stati Uniti per il prossimo (e ultimo)tra Donald Trump e Joe Biden. L’obiettivo è di evitare un confronto caotico e volgare come quello andato in onda il 29 settembre, in cui i due candidati (soprattutto Trump) ha “disturbato” il regolare svolgimento del. Il faccia a faccia, essenziale per spostare i voti degli ultimi indecisi, si terrà giovedì 22 ottobre, durerà 90 minuti e sarà diviso in categorie tematiche di un quarto d’ora (sicurezza nazionale, leadership, famiglia, Covid, clima, questione razziale). Modererà illa giornalista della Nbc Kristen Welker. Sia Biden che Trump – ha fatto ...