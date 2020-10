Durissimo affondo di Bertolaso "Arcuri? Lì ce l'hanno messo..."

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 20 ottobre 2020) Federico Garau "È come se lei mi mette all'Agenzia delle Entrate e mi dice 'mi sistema l'Irpef?' Io non so manco cosè l'Irpef", spiega l'ex capo della Protezione civile Non le manda certo a dire Guidoil quale, durante l'intervista concessa a "Quarta Repubblica", programma in onda su Rete4, ha replicato alle accuse piovute sul suo operato in occasione delle prime fasi della pandemia durante la scorsa primavera e criticato l'inefficienza del governo ed in particolar modo del commissario straordinario Domenico. Si parte dal discorso relativo alla realizzazione dell'ospedale nella Fiera di Milano, una struttura tirata su senza l'ausilio di contributi pubblici ma comunque ampiamente criticata da giornalisti come Marco Travaglio ed Andrea Scanzi, oltre che da Pd e CinqueStelle. "Non mi sono ...