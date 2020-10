Covid torna la didattica a distanza Grimaldi | “La sanità piemontese non ha retto l’urto”

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 20 ottobre 2020) “Più trasporti? Più vigilanza attiva? Tamponi più rapidi? Macché. L’unica soluzione della Giunta per ridurre i contagi ère alla, per limitare il numero di studenti che usano i mezzi in contemporanea con un ritorno alla. Così la scuola, il luogo che andava maggiormente preservato, rischia di pagare invece il prezzo più alto. Non ci stupiamo, questa mattina il piazzale del mercato del bestiame di Carmagnola si presentava come l’imbarco per un traghetto per le vacanze al 14 d’agosto, con centinaia di auto in attesa all’hotspot per fare i tamponi, con un vigile che intima di non scendere dall’auto, nessun servizio igienico e nessuna speranza per la sanità ...