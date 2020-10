Coprifuoco in Campania, De Luca: “Tutto chiuso dalle 23 di questo venerdì” (Di martedì 20 ottobre 2020) Coronavirus, da questo venerdì Coprifuoco dalle 23 alle 5 anche in Campania. Lo ha annunciato il presidente della Regione Vincenzo De Luca Solamente ieri, il governatore della regione Lombardia Attilio Fontana – insieme ai sindaci e ai capigruppo – hanno condiviso all’unanimità la proposta di imporre il Coprifuoco alle 23 già da venerdì 23 ottobre. … L'articolo Coprifuoco in Campania, De Luca: “Tutto chiuso dalle 23 di questo venerdì” proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Coronavirus, davenerdì23 alle 5 anche in. Lo ha annunciato il presidente della Regione Vincenzo DeSolamente ieri, il governatore della regione Lombardia Attilio Fontana – insieme ai sindaci e ai capigruppo – hanno condiviso all’unanimità la proposta di imporre ilalle 23 già da venerdì 23 ottobre. … L'articoloin, De: “Tutto23 divenerdì” proviene da Inews.it.

