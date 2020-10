Cerimonie con centinaia di invitati, chiusi a Napoli due ristoranti (Di martedì 20 ottobre 2020) Nell’ambito di controlli finalizzati al contenimento della diffusione, la Guardia di Finanza di Napoli, nello scorso weekend, ha disposto la chiusura per 5 giorni a due ristoranti dopo aver constatato la presenza, in quattro distinte Cerimonie (tre prime comunioni e un battesimo) di circa 120 invitati. I due titolari sono stati sanzionati. Complessivamente, tra venerdì e domenica, le fiamme gialle hanno controllato 551 persone e 137 attività commerciali ed emesso 23 sanzioni (riguardanti violazioni per il contenimento della diffusione del Covid-19, denunce all’Autorita’ Giudiziaria per altri illeciti e segnalazioni al Prefetto). A Nola, invece, i finanzieri hanno scoperto che in un panificio non era stato installato il termoscanner per la rilevazione della temperatura dei clienti e che ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 ottobre 2020) Nell’ambito di controlli finalizzati al contenimento della diffusione, la Guardia di Finanza di, nello scorso weekend, ha disposto la chiusura per 5 giorni a duedopo aver constatato la presenza, in quattro distinte(tre prime comunioni e un battesimo) di circa 120. I due titolari sono stati sanzionati. Complessivamente, tra venerdì e domenica, le fiamme gialle hanno controllato 551 persone e 137 attività commerciali ed emesso 23 sanzioni (riguardanti violazioni per il contenimento della diffusione del Covid-19, denunce all’Autorita’ Giudiziaria per altri illeciti e segnalazioni al Prefetto). A Nola, invece, i finanzieri hanno scoperto che in un panificio non era stato installato il termoscanner per la rilevazione della temperatura dei clienti e che ...

