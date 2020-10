Carlotta incapace di perdonare Nello a Temptation Island | “Per me puoi morire”

Leggi su giornal

(Di martedì 20 ottobre 2020)è sempre più arrabbiata cone il loro falò di confronto finale ha visto entrambi protagonisti assoluti della serata di. La coppia dopo sei anni di relazione ha deciso di mettersi in gioco grazie al reality per cercare di sistemare alcuni problemi all’interno della loro relazione e per capire quello che realmente provano l’uno nei confronti dell’altro. Un falò inaspettato ma soprattutto pieno di colpi di scena dove la stessasi mostra arrabbiata ma soprattutto infinitamente delusa dal comportamento di. Il fidanzato infatti è sembrato dimenticarsi definitivamente di lei all’interno del villaggio insieme alla tentatrice Benedetta. La loro amicizia particolare sembrava nascondere un ...