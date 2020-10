Calciomercato Juventus | affare Alaba | la data dell’annuncio

Leggi su tuttojuve24

(Di martedì 20 ottobre 2020) Nelle ultime settimane il nome caldo per ildellaè quello di David. Il difensore austriaco sarebbe perfetto per la, in quanto le sue doti tecniche molto duttili potrebbero adattarsi alla perfezioni agli schemi di Pirlo.è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco a giugno 2021, ma la notizia che però arriva dalla Spagna non farà felici i tifosi juventini che sognano il terzino. Secondo quanto riporta todofichajes.com il Bayern sarebbe molto fiducioso di far firmare il rinnovo di contratto ad. Fino a pochi giorni fa, il destino dell’austriaco sembrava lontanissimo dalla baviera, delineando un possibile futuro del classe ’92 in Serie A o in Premier League. LEGGI ANCHE: ...