Bonus bancomat 2020: come funziona, importi, tempi rimborsi, ultime novità (Di martedì 20 ottobre 2020) Bonus bancomat 2020: ecco una delle novità introdotte dal Governo Conte per favorire l'uso dei pagamenti elettronici nell'ambito del progetto cashless. Per stare al passo della tecnologia e premiare i cittadini che se ne avvalgono, l'Esecutivo ha pensato a una misura che ha fatto discutere molto negli ultimi mesi. Stiamo parlando, in particolare, del Programma cashless, un progetto che ha lo scopo di mandare in soffitta l'uso del contante, o comunque utilizzarlo in minor misura, in favore dei pagamenti con bancomat e carte di credito. Per incentivare l'utilizzo di quest'ultima modalità di pagamento, è stato previsto un programma cashback 2020, ossia Bonus sugli acquisiti effettuati. Il metodo cashback, in pratica, prevede che ogni ...

