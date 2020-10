Barcellona-Ferencvàros | goleada blaugrana

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Quella tra-Ferencvàros è stata una gara senza storia. I catalani dimenticano la brutta sconfitta patita contro il Getafe e ripartono alla grande con una cinquina rifilata agli ungheresi, pericolosi solo a tratti. Iperdono però Piquè, espulso. Lo spagnolo non ci sarà per la partita contro la Juventus, vittoriosa sul campo della Dinamo Kiev. Uomo partita? Ansu Fati Questo ragazzo regala lampi di classe con ogni sua giocata. Affonda sistematicamente sulla fascia sinistra, facendo venire il mal di testa agli ungheresi. Prima segna la rete del 2-0 e poi serve il cioccolatino a Coutinho per il 3-0. Ricordiamo che questo ragazzo prodigio non ha nemmeno 18 anni. Le formazioni di-Ferencvàros Padroni di casa in campo col 4-2-3-1. In porta c’è ...