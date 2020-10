Andrea Pirlo improvvisa e Antonio Conte non impara: i gravi errori di Juve e Inter (Di martedì 20 ottobre 2020) Week-end calcistico da favola per gli amanti del calcio: il Derby della Madunina, Napoli-Atalanta, Sampdoria-Lazio e Crotone-Juventus. Le migliori squadre insomma, con l'onere per ciascuna di presentare le proprie credenziali di credibilità. Ha entusiasmato il Napoli di Gattuso che ha sommerso di gol l'Atalanta di Gasperini (4-1) candidandosi tra le favorite del torneo. I nuovi arrivati hanno completato l'organico. Bakayoko dà equilibrio giocando davanti alla difesa ed è anche il primo incontrista di centrocampo. Mentre il centravanti Osimhen, oltre a dare profondità e imprevedibilità, apre spazi dove a turno si inseriscono Lozano, Mertens, Politano, permettendo a Gattuso anche di scegliere se partire basso o attaccare in massa. La partita con l'Atalanta è un avvertimento per gli avversari: perdere contrasti o lasciare palle ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Week-end calcistico da favola per gli amanti del calcio: il Derby della Madunina, Napoli-Atalanta, Sampdoria-Lazio e Crotone-ntus. Le migliori squadre insomma, con l'onere per ciascuna di presentare le proprie credenziali di credibilità. Ha entusiasmato il Napoli di Gattuso che ha sommerso di gol l'Atalanta di Gasperini (4-1) candidandosi tra le favorite del torneo. I nuovi arrivati hanno completato l'organico. Bakayoko dà equilibrio giocando davanti alla difesa ed è anche il primo incontrista di centrocampo. Mentre il centravanti Osimhen, oltre a dare profondità e imprevedibilità, apre spazi dove a turno si inseriscono Lozano, Mertens, Politano, permettendo a Gattuso anche di scegliere se partire basso o attaccare in massa. La partita con l'Atalanta è un avvertimento per gli avversari: perdere contrasti o lasciare palle ...

