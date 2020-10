Traffico Roma del 19-10-2020 ore 15:30 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Luceverde Roma Buona giornata e buon pomeriggio dalla redazione da Simone Cerchiara sul tratto Urbano della A24 avvenuto un incidente all’uscita per via di Portonaccio e per via Galla Placidia uscita della A24 che è al momento chiusa alla circolazione alternative l’uscita di via Fiorentini oppure andare sulla tangenziale e procedere verso la stazione Tiburtina in via dei Monti Tiburtini disagi a causa di un incidente verso via Fiorentini direzione Prenestina incidente tra la Circonvallazione Gianicolense via Gasparri possibili ripercussioni mentre lavori in corso stanno provocando notevoli difficoltà di circolazione sulla Nomentana Ci troviamo tra la via Palombarese è la zona di Colleverde e di via Sant’Alessandro e ripercussioni per il Traffico soprattutto verso Roma per i dettagli di queste ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 ottobre 2020) LuceverdeBuona giornata e buon pomeriggio dalla redazione da Simone Cerchiara sul tratto Urbano della A24 avvenuto un incidente all’uscita per via di Portonaccio e per via Galla Placidia uscita della A24 che è al momento chiusa alla circolazione alternative l’uscita di via Fiorentini oppure andare sulla tangenziale e procedere verso la stazione Tiburtina in via dei Monti Tiburtini disagi a causa di un incidente verso via Fiorentini direzione Prenestina incidente tra la Circonvallazione Gianicolense via Gasparri possibili ripercussioni mentre lavori in corso stanno provocando notevoli difficoltà di circolazione sulla Nomentana Ci troviamo tra la via Palombarese è la zona di Colleverde e di via Sant’Alessandro e ripercussioni per ilsoprattutto versoper i dettagli di queste ...

Roma, 19 ott 16:00 - (Agenzia Nova ... Si riducono così i disagi alla cittadinanza e le relative deviazioni del traffico, salvo quello locale, con la necessaria istituzione di percorsi alternativi che ...

Meteo e traffico in autostrada: l’anticiclone di ottobre sull’Italia

Alle porte della Capitale sulla A1 Diramazione Roma nord – GRA (Km 19.4 – direzione: G.R.A.) Settebagni in entrata è chiuso al traffico fino alle 05:00 del 30/10/2020 verso G.R.A. per lavori. Sulla ...

