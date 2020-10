Toscana, Giani presenta la giunta zoppa: 7 assessori invece di 8. Guerra Pd-renziani per la sanità (Di lunedì 19 ottobre 2020) Guerra fra Pd e Italia Viva per la sanità. Ecco la squadra senza deleghe: Monia Monni, Alessandra Nardini, Simone Bezzini, Serena Spinelli, Stefano Ciuoffo, Stefano Baccelli, Leonardo Marras. Poi ci sono i consiglieri delegati: Gianni Anselmi, Giacomo Bugliani e Jacopo Melio. Giani spera di poter recuperare l'esponente renziano Leggi su firenzepost (Di lunedì 19 ottobre 2020)fra Pd e Italia Viva per la sanità. Ecco la squadra senza deleghe: Monia Monni, Alessandra Nardini, Simone Bezzini, Serena Spinelli, Stefano Ciuoffo, Stefano Baccelli, Leonardo Marras. Poi ci sono i consiglieri delegati: Gianni Anselmi, Giacomo Bugliani e Jacopo Melio.spera di poter recuperare l'esponente renziano

