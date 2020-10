Tommaso Zorzi, la sorella attacca Elisabetta Gregoraci: scoppia il caos (Di lunedì 19 ottobre 2020) . Gaia Zorzi non è riuscita a stare zitta dopo i continui attacchi della conduttrice verso suo fratello Buon sangue non mente, e la sorella di Tommaso Zorzi ne è la prova più evidente. All’inizio di questo Grande Fratello Vip si era limitata a dargli un … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 19 ottobre 2020) . Gaianon è riuscita a stare zitta dopo i continui attacchi della conduttrice verso suo fratello Buon sangue non mente, e ladine è la prova più evidente. All’inizio di questo Grande Fratello Vip si era limitata a dargli un … L'articolo proviene da YesLife.it.

ughnoemi : RT @edabel0: Ma avete mai notato che nonostante EliGreg parli male di chiunque in quella casa, in puntata non esce mai nulla, mentre degli… - zazoomblog : Grande Fratello Vip 5 il bacio tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini scatena i fan (VIDEO) - #Grande #Fratello… - edabel0 : Ma avete mai notato che nonostante EliGreg parli male di chiunque in quella casa, in puntata non esce mai nulla, me… - spaceplumee_ : RT @heroinexpol: Gregoraci e Brandi, TOMMASO ZORZI FA IL 40% ANCHE SENZA DI VOI #GFVIP - oggiammareyee : RT @LDevastata: OBIETTIVO DELLA GIORNATA MANDARE ZORZI IN TENDENZA DA QUI AL 2027 CIOE' FINCHE NON AVREMO COLONIZZATO MARTE CON REPLICANTI… -