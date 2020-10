The Third Day: Jude Law ‘intrappolato’ nella misteriosa isola di Osea nella nuova serie di Sky Atlantic (Di lunedì 19 ottobre 2020) Jude Law - The Third Day Cosa si nasconde di inquietante nell’affascinante isola di Osea? Per scoprirlo, i telespettatori di Sky Atlantic dovranno seguire con attenzione The Third Day, la nuova miniserie in 6 puntate con protagonisti Jude Law e Naomi Harris in onda da stasera in prima serata. Ideata da Felix Barrett e Dennis Kelly, la narrazione si concentrerà sull’arrivo di un uomo e una donna, in momenti del tutto diversi, nella sopracitata comunità posizionata al largo della costa del sud dell’Inghilterra. Un’ambientazione che darà presto vita ad una storia dai toni drammatici e thriller. The Third Day: trama e anticipazioni La ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 19 ottobre 2020)Law - TheDay Cosa si nasconde di inquietante nell’affascinantedi? Per scoprirlo, i telespettatori di Skydovranno seguire con attenzione TheDay, laminiin 6 puntate con protagonistiLaw e Naomi Harris in onda da stasera in prima serata. Ideata da Felix Barrett e Dennis Kelly, la narrazione si concentrerà sull’arrivo di un uomo e una donna, in momenti del tutto diversi,sopracitata comunità posizionata al largo della costa del sud dell’Inghilterra. Un’ambientazione che darà presto vita ad una storia dai toni drammatici e thriller. TheDay: trama e anticipazioni La ...

ShowsPopular : ?? Gioca ora: 'The Third Day' Stagione 1 Episodio 6 ~ Online Link ?? - shakazamba : The Third Day è un viaggio psicotico sull’isola del trauma - taehyoongles : @jungsho0k613bu aND FOR THE THIRD TIME ALSO KSJDJSJSJS ILYYY AAAH - PaoloSutera : Questa sera su @SkyItalia e @NOWTV_It c'è #TheThirdDay, miniserie strana a dir poco: un thriller che vira all'oniri… - RazziaUltima : Stasera su @SkyItalia arriva una nuova miniserie con #JudeLaw dal titolo #TheThirdDay. Ecco la nostra #recensione -