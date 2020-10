' Sul più bello' | l' intervista a Eleonora Gaggero

zazoomblog : Coronavirus Cirio sul nuovo Dpcm: Siamo stati ascoltati ma bisogna essere più rigorosi - #Coronavirus… - ilovepisa : RT @CCIAA_PI: In vigore da oggi #Dpcm 18 ottobre 2020 firmato da @GiuseppeConteIT @Palazzo_Chigi. Novità per #ristoranti #bingo #congressi… - MovieTrainercom : #RomaFF15: #SulPiùBello Presentato tra gli eventi speciali di #AlicenellaCitta, l'opera prima di Alice Filippi, co… - marleneskuntz : RT @caramellina34: Sul divano di casa con le mie calde comodità. Cosa potrei volere di più ? ?? Coccolami tutta ?? - tumi_turbi : RT @carlamilf1: Sul lettone a godermi un momento tutto mio. Vuoi vedere amore ?? ? Carla moglie mignotta ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sul più

Tom's Hardware Italia

Il presidente della Regione commenta le nuove misure decise dal Governo: "Il problema non sono i ristoranti, ma l'assembramento di fronte ai locali nelle strade e nelle piazze". Ciò non toglie che ...Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Il governo in manovra stanzia "4 miliardi" per i settori maggiormente colpiti dalle misure anti-Covid, dal trasporto al turismo. Lo sottolinea in conferenza stampa sul Dpb ...