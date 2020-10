Stop ai campionati dilettantistici, il chiarimento del ministro Spadafora (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Da ieri sera, un attimo dopo le parole del premier Conte, è iniziata la fase interpretativa del nuovo decreto governativo. Blocco dei campionati dilettantistici. Si, ma quali? La prima categoria è salva, la seconda forse, la terza ed ultima categoria, essendo provinciale, si ferma. Poco fa il ministro Spadafora ha chiarito e fugato ogni dubbio: “Proseguono partite e gare sportive dilettantistiche a livello regionale e nazionale, mentre per il livello provinciale, società e associazioni sportive ed enti di promozione proseguiranno gli allenamenti degli sport di squadra ma solo in forma individuale, come le squadre di serie A all’inizio della fase due. Per fare un esempio: la squadra di una scuola calcio di giovanissimi o pulcini potrà ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Da ieri sera, un attimo dopo le parole del premier Conte, è iniziata la fase interpretativa del nuovo decreto governativo. Blocco dei. Si, ma quali? La prima categoria è salva, la seconda forse, la terza ed ultima categoria, essendo provinciale, si ferma. Poco fa ilha chiarito e fugato ogni dubbio: “Proseguono partite e gare sportive dilettantistiche a livello regionale e nazionale, mentre per il livello provinciale, società e associazioni sportive ed enti di promozione proseguiranno gli allenamenti degli sport di squadra ma solo in forma individuale, come le squadre di serie A all’inizio della fase due. Per fare un esempio: la squadra di una scuola calcio di giovanissimi o pulcini potrà ...

