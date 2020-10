Sicurezza stradale, riattivato il semaforo a Malche di Giffoni Sei Casale (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGiffoni Sei Casale – È operativo da qualche giorno il nuovo semaforo al Casale Malche a tutela dell’incolumità dei cittadini. Il sistema semaforico è stato ripristinato secondo le normative vigenti in materia di Codice della Strada e tenendo conto anche delle esigenze degli utenti deboli della strada, in linea con gli indirizzi della Giunta comunale guidata dal Sindaco Francesco Munno. I lavori hanno visto la totale abolizione delle barriere architettoniche con la realizzazione di rampe per il superamento del dislivello tra la strada e il marciapiede. Sono stati installati pulsanti con lettere Braille di chiamata, un sistema di guida tattile e un segnale acustico per consentire l’attraversamento pedonale in tutta ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSei– È operativo da qualche giorno il nuovoala tutela dell’incolumità dei cittadini. Il sistema semaforico è stato ripristinato secondo le normative vigenti in materia di Codice della Strada e tenendo conto anche delle esigenze degli utenti deboli della strada, in linea con gli indirizzi della Giunta comunale guidata dal Sindaco Francesco Munno. I lavori hanno visto la totale abolizione delle barriere architettoniche con la realizzazione di rampe per il superamento del dislivello tra la strada e il marciapiede. Sono stati installati pulsanti con lettere Braille di chiamata, un sistema di guida tattile e un segnale acustico per consentire l’attraversamento pedonale in tutta ...

