Roma | Fonseca | “La squadra sta bene | ma il campionato è lungo Milan? Ho fiducia nei miei difensori”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Paulocommenta la vittoria contro ilvento.I giallorossi hanno battuto i campani di Filippo Inzaghi, mettendo a segno ben 5 reti: una vittoria importantissima per la, che si porta così al settimo posto della classifica con 7 punti, al pari dell'Inter di Antonio Conte. Ciò nonostante, il tecnico portoghese, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, si è mostrato comunque prudente: "Abbiamo fatto una bella partita. Abbiamo, ilperò èe siamo solo all'inizio, ora avremo molte partite in pochi giorni, dovremo gestire ma sono fiducioso. Non abbiamo subito molto, però dobbiamo gestire i momenti di calo in un altro modo".Laha segnato tanto: "Si tratta di un dato positivo - ha ...