"Questo dpcm mi piace moltissimo, complimenti". Bassetti, clamoroso "ribaltone": adesso tutti muti? (Di lunedì 19 ottobre 2020) Un Matteo Bassetti controcorrente, quello che dice la sua a Non è l'Arena di Massimo Giletti, su La7 domenica 19 ottobre, sull'ultimo dpcm di Giuseppe Conte per contrastare il coronavirus. Un testo criticato da tanti, maggioranza e opposizione, che rimproverano al premier di non aver preso decisioni puntuali e sostanziali. Retroscena danno conto della rabbia di Comuni ed enti locali, che accusano il premier di aver scaricato a loro ogni responsabilità nel prendere decisioni impopolari per il contenimento dell'epidemia. Ma, come detto, Bassetti è di tutt'altro avviso: "A me, devo dire, Questo dpcm piace moltissimo perché va nella direzione di intervenire localmente: bisogna dare Questo messaggio. La situazione epidemoiologica ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Un Matteocontrocorrente, quello che dice la sua a Non è l'Arena di Massimo Giletti, su La7 domenica 19 ottobre, sull'ultimodi Giuseppe Conte per contrastare il coronavirus. Un testo criticato da tanti, maggioranza e opposizione, che rimproverano al premier di non aver preso decisioni puntuali e sostanziali. Retroscena danno conto della rabbia di Comuni ed enti locali, che accusano il premier di aver scaricato a loro ogni responsabilità nel prendere decisioni impopolari per il contenimento dell'epidemia. Ma, come detto,è di tutt'altro avviso: "A me, devo dire,perché va nella direzione di intervenire localmente: bisogna daremessaggio. La situazione epidemoiologica ...

