Quando De Luca va in tv, non sai più se hanno invitato il Governatore o il comico (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il problema non è Vincenzo De Luca. E nemmeno i suoi travestimenti, il repertorio: i lanciafiamme, i cinghialoni, Halloween o l'ultima arrivata, la bagnacauda. Il problema è la sua percezione. De Luca probabilmente ne è conscio: non appartiene più a se stesso, non è più padrone della sua immagine. E ci marcia. Se va in tv ,non sai più se hanno invitato il Governatore o il comico. Ed è un problema. Non tanto per lui che da questa ridefinizione da Bagaglino trae visibilità e voti. Ma per noi. Perché dietro di lui ci sono i cittadini della Campania, con i loro problemi, persino con delle rivendicazioni, con delle istanze che De Luca potrebbe o dovrebbe difendere sul piano della comunicazione ...

