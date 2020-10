Pasta patate e baccalà

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Se le ricette di pesce non sono il vostro forte dovete provare questa deliziosae baccalà, un primo veramente semplice e gustoso facile e comodo da preparare. Vediamo insieme la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 320 g di300 g di baccalà350 g di5 pomodorini2-3 spicchi d’aglio½ bicchiere di vino biancoSale q.b.Pepe nero o bianco q.b.Prezzemolo (Facoltativo)4-5 cucchiai di olio evoIniziamo la preparazione dellae baccalà quindi per prima cosa ricordate di mettere il baccalà in acqua almeno 3-4 giorni, cambiando l’acqua due volte al giorno. Quindi prendete il baccalà e sciacquatelo sotto abbondante acqua corrente fredda, poi lasciate sgocciolare e ...