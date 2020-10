Mercato Juve | accordo con Sarri più vicino | si tratta la risoluzione

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Lantus e Mauriziovorrebbero lasciarsi in buoni rapporti, nonostante i dissapori percepiti nel corso della passata stagione. L’ex allenatore bianconero è stato allontanato dopo l’eliminazione agli ottavi di Champions League per mano del Lione. Quella sarebbe stata la goccia che avrebbe fatto traboccare un vaso ormai colmo di episodi sgradevoli che sarebbero accaduti sia nello spogliatoio con vari giocatori della squadra di, sia con alcuni dirigenti, tra cui lo stesso presidente Andrea Agnelli. Emblematica la frase di addio del tecnico: “Io me ne vado, ma questa squadra è inallenabile“. Però, giunte a questo punto, lantus ed il suo ex allenatore starebberondo un modo per risolvere definitivamente il contratto e per chiudere ...