Mario Giordano contro Matteo Renzi: “Bullo da social ma sul Mes non sei in grado di convincere il tuo premier” (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Matteo Renzi e Luigi Marattin sul Mes sono molto convinti. Fanno i bulli sui social. E convincono i loro ciechi fan. Peccato che non riescano a convincere il governo di cui fanno parte. Fossi in loro mi farei qualche domanda”. Così ha scritto su Twitter il conduttore di Rete 4 Mario Giordano lanciando una stoccata al leader di Italia Viva Matteo Renzi, che da tempo esorta il governo a fare ricorso al Mes mentre proprio ieri sera, 18 ottobre, a margine della presentazione del nuovo Dpcm, il premier Giuseppe Conte è stato chiaro a riguardo: niente accesso al Fondo Salvastati se non ne abbiamo davvero bisogno. L'articolo Mario Giordano contro Matteo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) “e Luigi Marattin sul Mes sono molto convinti. Fanno i bulli sui. E convincono i loro ciechi fan. Peccato che non riescano ail governo di cui fanno parte. Fossi in loro mi farei qualche domanda”. Così ha scritto su Twitter il conduttore di Rete 4lanciando una stoccata al leader di Italia Viva, che da tempo esorta il governo a fare ricorso al Mes mentre proprio ieri sera, 18 ottobre, a margine della presentazione del nuovo Dpcm, il premier Giuseppe Conte è stato chiaro a riguardo: niente accesso al Fondo Salvastati se non ne abbiamo davvero bisogno. L'articolo...

Così il presidente di Coop Alleanza 3.0 Mario Cifiello, durante una conferenza stampa digitale ... con tanti artisti tra cui Ascanio Celestini, Paolo Giordano, Isabella Ragonese e Tosca. "La ...

