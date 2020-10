Live, Iconize spiazza tutti: “Io autolesionista, per amore”. La reazione del web (Di lunedì 19 ottobre 2020) Marco Ferrero, in arte Iconize, ha diviso l’opinione del popolo dei social network dopo aver ammesso, prima sul web e poi a Live non è la d’Urso, di aver finto un’aggressione omofoba. La motivazione che ha fornito è stata quella di essersi ritrovato provato dalla fine di una sua recente relazione e di conseguenza di essere in cerca di attenzione mediatica. L’ammissione del blogger ed influencer originario di Biella è giunta in un ‘intervista esclusiva concessa a Live la scorsa serata, a margine della recente sconfessione della ormai ex storica amica, Soleil Sorge, che in un intervento recente a Pomeriggio 5 aveva smascherato l’influencer tacciandolo di essersi finto aggredito sui social per della mera visibilità. Una volta incalzato da Barbara D’Urso nella ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 19 ottobre 2020) Marco Ferrero, in arte, ha diviso l’opinione del popolo dei social network dopo aver ammesso, prima sul web e poi anon è la d’Urso, di aver finto un’aggressione omofoba. La motivazione che ha fornito è stata quella di essersi ritrovato provato dalla fine di una sua recente relazione e di conseguenza di essere in cerca di attenzione mediatica. L’ammissione del blogger ed influencer originario di Biella è giunta in un ‘intervista esclusiva concessa ala scorsa serata, a margine della recente sconfessione della ormai ex storica amica, Soleil Sorge, che in un intervento recente a Pomeriggio 5 aveva smascherato l’influencer tacciandolo di essersi finto aggredito sui social per della mera visibilità. Una volta incalzato da Barbara D’Urso nella ...

louiscyfere : Iconize in tv: 'Mi vergogno di aver finto', la D'Urso lo perdona, i social no - Novella_2000 : Elettra Lamborghini commenta il ritorno del suo (ex?) amico Iconize dalla d’Urso - VicolodelleNews : ‘Gossip’ A ‘Live #NonèlaDUrso’ #Iconize ammette il suo vergognoso inganno e spiega cosa lo abbia spinto a compiere… - CheDonnait : Iconize chiede scusa e spiega come si è procurato le ferite al viso e no, non ha usato il minestrone surgelato.… - IsaeChia : ‘#Live - #NonelaDUrso’, #Iconize svela (finalmente) tutta la verità dietro la finta aggressione #omofoba -