La nuova serie di Kaley Cuoco dopo The Big Bang Theory è The Flight Attendant | svelati poster e data d’uscita

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 19 ottobre 2020)è pronta a tornare sul piccolo schermo con un ruolo da protagonista.aver interpretato l’adorabile vicina di casa di Leonard e Sheldon in The Big, l’attrice sarà un’assistente di volo nelladramedy The, progetto annunciato lo scorso anno. Basata sull’omonimo romanzo di Chris Bohjalian nel 2018, è descritta come “una storia di come un’intera vita può cambiare in una sola notte.” Thesegue le vicende di Cassandra Bowden (la), assistente di volo che,una notte brava in una stanza d’albergo di Dubai, si sveglia il giorno ...