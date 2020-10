La denuncia di Nina Moric: “Carlos a casa di Corona positivo al Covid” (Di lunedì 19 ottobre 2020) La tensione nella famiglia Corona ha superato il livello di guardia. Nella giornata di ieri Nina Moric ha postato una Storia su Instagram in cui denuncia quanto accaduto pochi minuti prima, fatto che ha portato l’ex modella a contattare il 112. Protagonisti della vicenda Carlos, il figlio di Nina e Fabrizio Corona, insieme al padre: ecco cosa è successo. Il messaggio choc di Nina Moric I fan di Nina Moric sono in allarme dopo il messaggio pubblicato sui social dalla ragazza, che teme per la salute del figlio Carlos: Ho appena chiamato il 112 perché Fabrizio Corona, positivo al Covid, ha invitato Carlos a casa senza che io ne sapessi nulla, e adesso ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 19 ottobre 2020) La tensione nella famigliaha superato il livello di guardia. Nella giornata di ieriha postato una Storia su Instagram in cuiquanto accaduto pochi minuti prima, fatto che ha portato l’ex modella a contattare il 112. Protagonisti della vicenda Carlos, il figlio die Fabrizio, insieme al padre: ecco cosa è successo. Il messaggio choc diI fan disono in allarme dopo il messaggio pubblicato sui social dalla ragazza, che teme per la salute del figlio Carlos: Ho appena chiamato il 112 perché Fabrizioal Covid, ha invitato Carlos asenza che io ne sapessi nulla, e adesso ...

