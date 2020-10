Juventus senti Rabiot: “Vogliamo riportare la Champions a Torino” (Di lunedì 19 ottobre 2020) La Juventus domani comincerà la sua avventura nella Champions League 2020-21 contro la Dinamo Kiev in terra ucraina. Gli uomini di Pirlo proveranno a portare a casa il massimo risultato per cercare di scacciare le ombre che si sono appaiate sui bianconeri dopo il passo falso contro il Crotone. A caricare la Vecchia Signora ci pensa Adrien Rabiot che ha rilasciato un’intervista a Telefoot nella quale ha ricordato gli obiettivi di quest’anno dei bianconeri, sottolineando di voler conquistare e vincere la finale di Istanbul 2021: “Le ambizioni del club in questa stagione sono chiare: la conquista del decimo scudetto consecutivo e ovviamente riportare la Champions League a Torino”. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus: Dybala in ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ladomani comincerà la sua avventura nellaLeague 2020-21 contro la Dinamo Kiev in terra ucraina. Gli uomini di Pirlo proveranno a portare a casa il massimo risultato per cercare di scacciare le ombre che si sono appaiate sui bianconeri dopo il passo falso contro il Crotone. A caricare la Vecchia Signora ci pensa Adrienche ha rilasciato un’intervista a Telefoot nella quale ha ricordato gli obiettivi di quest’anno dei bianconeri, sottolineando di voler conquistare e vincere la finale di Istanbul 2021: “Le ambizioni del club in questa stagione sono chiare: la conquista del decimo scudetto consecutivo e ovviamentelaLeague a Torino”. LEGGI ANCHE: Calciomercato: Dybala in ...

f0baf84493b54d5 : @bonucci_leo19 Senti, cosa avete deciso per Fourneau? Lo radiate? Juventus style! - thecico89 : @Salvo8085 @clape87 La 2,non penso la Juventus si sarebbe messa le mani nei capelli qualora avesse riportato perple… - GraziaLombardi3 : @pasquino2000 @FrancescoGelso7 @pietromichi @ADeLaurentiis Senti, la Juventus non è parte attiva in questa faccenda… - Francalidia4 : @1926_cri @enzoluna69 Non ti ho offesa ho constatato..se poi ti senti offesa un tuo problema..il mio invito è semp… - Fantacalcio : Juventus, senti Spadafora: 'Ronaldo ha violato il protocollo' -