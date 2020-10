Juventus | Cucci | “Pirlo pensi a recuperare Dybala”

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Ladeve risolvere assolutamente il nodo Paulo Dybala. L’assenza dell’attaccante contro il Crotone ha sollevato sicuramente molteplici polemiche. La causa principale potrebbe essere il rinnovo di contratto che ancora non è arrivato ma, alcuni indiscrezioni, parlano di un rapporto deteriorato con il d.s Fabio Paratici. Italo, tramite il suo editoriale per QS ha analizzato la situazione bianconera, invitando Andrea Pirlo a cercare diproprio il fantasista ex Palermo.: le parole di“La sconclusionataPitagorica ha motivo di preoccuparsi per quello che non è successo a Crotone. Sembra una squadra non vincente, cosa già avvilente di per sé per gli insaziabile collezionisti di trofei; mi pare anche ...