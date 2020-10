Indisponibili Inter, Conte ritrova Bastoni e Nainggolan. Per Skriniar e Young bisogna aspettare (Di lunedì 19 ottobre 2020) Indisponibili Inter – “Secondo tampone negativo: ci siamo!”. Con una story postata sul suo profilo Instagram, Alessandro Bastoni ha annunciato l’esito negativo, per la seconda volta consecutiva, del test molecolare effettuato nelle scorse ore. Il difensore dell’Inter, dopo la notizia della sua negatività, già nel weekend aveva ripreso ad allenarsi individualmente, in virtù di quanto previsto dal nuovo protocollo: se, dopo 10 giorni di quarantena, il primo tampone dà esito negativo, ciò sarà sufficiente per porre fine al periodo di isolamento. Nelle scorse ore Bastoni si è allora sottoposto, con tutto il resto della squadra, ad un nuovo ciclo di tamponi: esito negativo anche in questo caso, il ... Leggi su giornal (Di lunedì 19 ottobre 2020)– “Secondo tampone negativo: ci siamo!”. Con una story postata sul suo profilo Instagram, Alessandroha annunciato l’esito negativo, per la seconda volta consecutiva, del test molecolare effettuato nelle scorse ore. Il difensore dell’, dopo la notizia della sua negatività, già nel weekend aveva ripreso ad allenarsi individualmente, in virtù di quanto previsto dal nuovo protocollo: se, dopo 10 giorni di quarantena, il primo tampone dà esito negativo, ciò sarà sufficiente per porre fine al periodo di isolamento. Nelle scorse oresi è allora sottoposto, con tutto il resto della squadra, ad un nuovo ciclo di tamponi: esito negativo anche in questo caso, il ...

InterClubIndia : RT @InterCM16: Sono sicurissimo che senza emergenza indisponibili, siamo una squadra molto forte e sono molto ottimista per la nostra stagi… - bianca_caimi : RT @InterCM16: Sono sicurissimo che senza emergenza indisponibili, siamo una squadra molto forte e sono molto ottimista per la nostra stagi… - toniH2000 : RT @InterCM16: Sono sicurissimo che senza emergenza indisponibili, siamo una squadra molto forte e sono molto ottimista per la nostra stagi… - InterCM16 : Sono sicurissimo che senza emergenza indisponibili, siamo una squadra molto forte e sono molto ottimista per la nos… - Erjon100 : @MarcoTardelli82 sensi nn gioca??? Ma se era squalificato???? Ma avessi detto ché l'inter aveva 6 giocatori indispo… -

Ultime Notizie dalla rete : Indisponibili Inter Indisponibili Inter, Conte ritrova Bastoni e Nainggolan. Per Skriniar e Young bisogna aspettare Giornal Calciomercato Inter: Kolarov bocciato, a gennaio arriva un centrale

A gennaio l’Inter avrà un nuovo difensore centrale. Antonio Conte aveva ragione, serviva un nuovo difensore in estate. Calciomercato Inter: Kolarov bocciato, a gennaio Milenkov ...

GdS – Inter, Gagliardini ancora positivo, oggi test per Radu. Conte attende Young

Dopo aver ritrovato sia Alessandro Bastoni che Radja Nainggolan, entrambi negativi al tampone realizzato lo scorso weekend, Antonio Conte finalmente si appresta a recuperare anche altri calciatori. Do ...

A gennaio l’Inter avrà un nuovo difensore centrale. Antonio Conte aveva ragione, serviva un nuovo difensore in estate. Calciomercato Inter: Kolarov bocciato, a gennaio Milenkov ...Dopo aver ritrovato sia Alessandro Bastoni che Radja Nainggolan, entrambi negativi al tampone realizzato lo scorso weekend, Antonio Conte finalmente si appresta a recuperare anche altri calciatori. Do ...