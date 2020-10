In aereo senza mascherina, donna scortata fuori dal volo EasyJet mentre tossisce sugli altri passeggeri (Di lunedì 19 ottobre 2020) Una negazionista del coronavirus, priva di mascherina, tossisce sugli altri passeggeri mentre lo staff di un aereo della compagnia EasyJet sulla tratta Belfast-Edimburgo la scorta fuori dal velivolo. ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Una negazionista del coronavirus, priva dilo staff di undella compagniasulla tratta Belfast-Edimburgo la scortadal veli. ...

La nomask, nel mentre, grida ripetutamente: "Vaff*****o! Tutti muoiono, con o senza virus". La scena è stata ripresa da un passeggero dell'aereo, di fronte agli sguarti attoniti di tutti. (Video ...

