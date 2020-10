Il tifoso del Palermo tentenna: dopo le sconfitte primi rimpianti e cuoricini per Zamparini. Post sui social e polemiche (Di lunedì 19 ottobre 2020) Qualche sconfitta e ultimo Posto nella classifica di Serie C. Tanto è bastato per far tornare sentimenti di nostalgia per l'ex presidente del Palermo, Maurizio Zamparini.dopo il fallimento e la rinascita, si sapeva che l'impresa della risalita non sarebbe stata facile. Sullo slogan di "Ali e radici" e "appartenenza" la nuova proprietà ha costruito la propria filosofia sposata appieno dalla piazza che sentiva la mancanza di valori legati al territorio. A distanza di un anno però, c'è una piccola fetta di tifoseria che non nasconde il disappunto per i recenti risultati e che anzi si lancia in paragoni con il passato.Dalle pagine Facebook ai gruppi, alle chat di tifosi, in queste ore il dibattito si è acceso con centinaia di commenti. Si va da chi moderatamente riconosce i meriti e i ... Leggi su mediagol (Di lunedì 19 ottobre 2020) Qualche sconfitta e ultimoo nella classifica di Serie C. Tanto è bastato per far tornare sentimenti di nostalgia per l'ex presidente del, Maurizioil fallimento e la rinascita, si sapeva che l'impresa della risalita non sarebbe stata facile. Sullo slogan di "Ali e radici" e "appartenenza" la nuova proprietà ha costruito la propria filosofia sposata appieno dalla piazza che sentiva la mancanza di valori legati al territorio. A distanza di un anno però, c'è una piccola fetta di tifoseria che non nasconde il disappunto per i recenti risultati e che anzi si lancia in paragoni con il passato.Dalle pagine Facebook ai gruppi, alle chat di tifosi, in queste ore il dibattito si è acceso con centinaia di commenti. Si va da chi moderatamente riconosce i meriti e i ...

