Il focolaio dei medici a Sondalo: e chiude tutto il reparto (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sono risultati positivi al Covid 19 diversi medici e infermieri, ma non tutti, dell’ospedale Morelli di Sondalo (Sondrio) che, una decina di giorni fa, hanno partecipato a una festa fra colleghi. La direzione sanitaria, dopo la scoperta del focolaio, ha disposto la chiusura immediata del reparto di medicina, dove lavora il personale sanitario contagiato, disponendo il trasferimento dei pazienti ricoverati in altri presidi ospedalieri della Valtellina e non accettando più ricoveri in quel reparto ora chiuso. Scrive il Corriere: Un focolaio proprio dentro il presidio che in primavera, durante il picco della pandemia, era stato trasformato in ospedale esclusivamente Covid. «Stupisce quanto successo perché abbiamo vissuto sulla nostra ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sono risultati positivi al Covid 19 diversie infermieri, ma non tutti, dell’ospedale Morelli di(Sondrio) che, una decina di giorni fa, hanno partecipato a una festa fra colleghi. La direzione sanitaria, dopo la scoperta del, ha disposto la chiusura immediata deldina, dove lavora il personale sanitario contagiato, disponendo il trasferimento dei pazienti ricoverati in altri presidi ospedalieri della Valtellina e non accettando più ricoveri in quelora chiuso. Scrive il Corriere: Unproprio dentro il presidio che in primavera, durante il picco della pandemia, era stato trasformato in ospedale esclusivamente Covid. «Stupisce quanto successo perché abbiamo vissuto sulla nostra ...

Il focolaio dei medici a Sondalo: e chiude tutto il reparto

La direzione sanitaria, dopo la scoperta del focolaio, ha disposto la chiusura immediata del reparto di Medicina, dove lavora il personale sanitario contagiato, disponendo il trasferimento dei ...

