Hummels | “Bisogna fare attenzione a Immobile | attaccante completo”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 19 ottobre 2020) In conferenza stampa alla vigilia della gara con la Lazio, hanno parlato il tecnico del Borussia Dortmund, Favre e il capitano,. Queste le parole del difensore tedesco: “E’ un esordio molto bello, la Lazio la scorsa stagione ha fatto un grande campionato, hache è la Scarpa D’Oro e bisogna prestargli. Ci ho giocato con Ciro, è unrapido e molto tecnico, sarà un bel duello”. Sulle assenze: “Soprattutto in difesa abbiamo alcune defezioni. I centrocampisti ci daranno una mano in fase di copertura. La fase difensiva era un pò il nostro tallone d’Achille ma la stiamo migliorando grazie al lavoro e all’affiatamento”. Nazionale: “Spiace per l’esclusione ma le scelte vanno accettate. ...