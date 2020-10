Giro d’Italia 2020: il borsino dei favoriti dopo la seconda settimana. Kelderman in pole, Nibali può puntare al podio (Di lunedì 19 ottobre 2020) Due terzi di Giro d’Italia 2020 si sono conclusi. Oggi è in programma il secondo ed ultimo giorno di riposo, da domani si ripartirà per la terza settimana. Attese le grandi montagne (salvo imprevisti), c’è la possibilità di cambiare nuovamente le carte in tavola fino alla cronometro di Milano. Andiamo a scoprire il borsino dei favoriti fino ad ora. Sembra prospettarsi una sfida a due per la vittoria. Nessuno, alla vigilia della cronometro iniziale, avrebbe previsto che a giocarsi il Trofeo Senza Fine sarebbero stati Joao Almeida e Wilco Kelderman. Il portoghese della Deceuninck – Quick Step sta continuando a stupire: nelle prove contro il tempo guadagna su tutti e in salita resiste con coraggio e grinta, non vuole sfilarsi il simbolo del ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 ottobre 2020) Due terzi did’Italiasi sono conclusi. Oggi è in programma il secondo ed ultimo giorno di riposo, da domani si ripartirà per la terza. Attese le grandi montagne (salvo imprevisti), c’è la possibilità di cambiare nuovamente le carte in tavola fino alla cronometro di Milano. Andiamo a scoprire ildeifino ad ora. Sembra prospettarsi una sfida a due per la vittoria. Nessuno, alla vigilia della cronometro iniziale, avrebbe previsto che a giocarsi il Trofeo Senza Fine sarebbero stati Joao Almeida e Wilco. Il portoghese della Deceuninck – Quick Step sta continuando a stupire: nelle prove contro il tempo guadagna su tutti e in salita resiste con coraggio e grinta, non vuole sfilarsi il simbolo del ...

giroditalia : Filippo Ganna wins the second ITT of the 2020 #Giro d'Italia! @GannaFilippo vince anche la seconda cronometro indi… - ItalianAirForce : #18ottobre, giornata di sport e acrobazia aerea al 2° Stormo di Rivolto: #Giro d’Italia e #FrecceTricolori in un pe… - MinisteroDifesa : #18ottobre L’abbraccio ???? delle Frecce Tricolori al Giro d’Italia #AbbraccioTricolore @giroditalia… - MarcoMassimili6 : RT @FVGlive: ?? Frecce Tricolori + ?? @giroditalia = ?? #BuongiornoATutti con questo scatto meraviglioso dell'aeronautica.militare - una gi… - MilenaLazzaroni : RT @Eurosport_IT: Ecco cosa ci ha detto la seconda settimana del Giro D'Italia ??????????? #EurosportCICLISMO | #Giro -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Doping, Danilo Di Luca la vita dopo la radiazione: «Vendo bici da 16 mila euro, del passato non mi pento» Corriere della Sera