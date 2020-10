GFVip, Guenda e il rapporto con Maria Teresa Ruta: ‘Pensavo che se fossi stata la migliore sarei stata amata’ (Di lunedì 19 ottobre 2020) Guenda Goria e Maria Teresa Ruta hanno un rapporto particolare. Oggi hanno fatto pace e la giovane comprende le scelte che la madre fece anni fa, ma a quei tempi non fu facile capire. Se ne parla al Grande Fratello Vip nell’undicesima puntata in onda il 19 ottobre su Canale 5. Maria Teresa Ruta: ‘Sono stata una mamma imperfetta, ho dimenticato i miei figli in autogrill’ L’infanzia di Guenda Goria Guenda racconta che da piccola ha ricevuto un’educazione severa, specialmente la mamma pretendeva molto da lei: risultati a scuola, lo studio del pianoforte, e nella piccola Goria si consolidava l’idea di dover essere la migliore per essere ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 19 ottobre 2020)Goria ehanno unparticolare. Oggi hanno fatto pace e la giovane comprende le scelte che la madre fece anni fa, ma a quei tempi non fu facile capire. Se ne parla al Grande Fratello Vip nell’undicesima puntata in onda il 19 ottobre su Canale 5.: ‘Sonouna mamma imperfetta, ho dimenticato i miei figli in autogrill’ L’infanzia diGoriaracconta che da piccola ha ricevuto un’educazione severa, specialmente la mamma pretendeva molto da lei: risultati a scuola, lo studio del pianoforte, e nella piccola Goria si consolidava l’idea di dover essere laper essere ...

