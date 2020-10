De Magistris attacca Conte: “Coprifuoco disposto dai sindaci non praticabile” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Amarezza, sconforto e delusione. Sono queste le parole che Luigi De Magistris, primo cittadino di Napoli, ha scelto nel commentare la decisione del Governo, poi revocata, di attribuire espressamente ai sindaci il compito di chiudere vie e piazze dopo le 21. La bozza del nuovo DPCM circolata nella giornata di ieri, all’ art. 1, comma 2-bis, attribuiva espressamente ai sindaci il compito di disporre “la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento”. L’articolo ha mandato su tutte le furie i primi cittadini d’Italia, con De Magistris a lanciare la critica più dura nei confronti dell’esecutivo. “Il Presidente del Consiglio ha annunciato che i ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Amarezza, sconforto e delusione. Sono queste le parole che Luigi De, primo cittadino di Napoli, ha scelto nel commentare la decisione del Governo, poi revocata, di attribuire espressamente aiil compito di chiudere vie e piazze dopo le 21. La bozza del nuovo DPCM circolata nella giornata di ieri, all’ art. 1, comma 2-bis, attribuiva espressamente aiil compito di disporre “la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento”. L’articolo ha mandato su tutte le furie i primi cittadini d’Italia, con Dea lanciare la critica più dura nei confronti dell’esecutivo. “Il Presidente del Consiglio ha annunciato che i ...

