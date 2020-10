Covid-19, positivo il neo-rettore della Università Vanvitelli: “A casa in isolamento, ma sto bene” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Gianfranco Nicoletti, nuovo rettore dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli – si insedierà il primo novembre prossimo – è risultato positivo al Covid, ed è ora in quarantena nella sua abitazione. Nicoletti ha scoperto di essere positivo mercoledì 13 ottobre, dopo essersi sottoposto al tampone in quanto era venuto in contatto con un soggetto contagiato. “Ho avuto qualche linea di febbre, fino a 38, per un giorno e mezzo – spiega Nicoletti – e anche dolori addominali e muscolari, ma ora sto bene, e alla fine di questa settimana mi sottoporrò al secondo tampone, che spero dia esito negativo. Ci tengo a sottolineare come il decorso della malattia ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Gianfranco Nicoletti, nuovodell’UniversitàCampania Luigi– si insedierà il primo novembre prossimo – è risultatoal, ed è ora in quarantena nella sua abitazione. Nicoletti ha scoperto di esseremercoledì 13 ottobre, dopo essersi sottoposto al tampone in quanto era venuto in contatto con un soggetto contagiato. “Ho avuto qualche linea di febbre, fino a 38, per un giorno e mezzo – spiega Nicoletti – e anche dolori addominali e muscolari, ma ora sto bene, e alla fine di questa settimana mi sottoporrò al secondo tampone, che spero dia esito negativo. Ci tengo a sottolineare come il decorsomalattia ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid positivo Covid, positivo il vicepresidente della Provincia Picone Ottopagine C’è anche un consigliere regionale tra i positivi al Covid-19 in Valle d’Aosta ma l’assemblea di domani si terrà regolarmente

AOSTA. C'è anche un consigliere regionale tra i numerosi casi positivi al Covid registrati in questi ultimi giorni in Valle d'Aosta. Lo ha appreso l'Ansa. La prima riunione del nuovo Consiglio Valle, ...

Positivi al covid: la situazione ad Alessandria

In provincia di Alessandria tuttavia l'incidenza peggiore, sempre al 18 ottobre 2020, la registra Ovada con una percentuale di positivi per abitanti dello 0.26% contro lo 0.19% di Alessandria. Seguono ...

