Covid | 157 casi a Randazzo | scatta zona rossa

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Palermo, 19 ott. (Adnkronos) - Novantasettepositivi alaccertati attraverso il tampone molecolare e altri sessanta con quello rapido: un vero cluster territorializzato è stato individuato a, in provincia di Catania. Per questo motivo, da stamani alle 9 nel Comune etneo scatterà la ''. Un provvedimento preso dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, d'intesa con l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, per contrastare la diffusione del coronavirus. L'ordinanza resterà in vigore fino alle 24 del 26 ottobre. In particolare, nella cittadina pedemontana sarà vietata la circolazione, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato, all'interno del territorio comunale, fatta eccezione per indifferibili esigenze lavorative, ...