Coronavirus in Toscana, altri 986 casi e 12 decessi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il bollettino regionale di lunedì 19 ottobre. Positivo il 13,7 per cento delle persone sottoposte agli ultimi controlli. Sale a 10.851 il numero di chi al momento è ancora malato, 511 sono ricoverati in ospedale. Di questi 62 in terapia intensiva. In 11.731 sono guariti dall'inizio dell'epidemia, mentre 1.206 sono morti

