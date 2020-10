Conte non calcola proprio il centrodestra, Meloni e Salvini: “bugiardo!” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Meloni e Salvini indignati per l’annuncio di Conte secondo il quale avrebbe sentito i leader dell’opposizione prima di firmare il dpcm. Ieri sera, prima di annunciare il nuovo dpcm, si è sentito distintamente quello che ha detto il premier Conte: “Ho appena informato i presidenti dei due rami del Parlamento e i due leader dell’opposizione». Nulla di più falso, secondo Giorgia Meloni e Matteo Salvini. O meglio, una chiamata c’è stata ma pare sia durata intorno al minuto: un pò poco per parlare del destino dell’Italia. «Dopo mesi persi a occuparsi di amenità come i banchi a rotelle e i monopattini – scrive la Meloni su twitter – ora il governo arranca ... Leggi su chenews (Di lunedì 19 ottobre 2020)indignati per l’annuncio disecondo il quale avrebbe sentito i leader dell’opposizione prima di firmare il dpcm. Ieri sera, prima di annunciare il nuovo dpcm, si è sentito distintamente quello che ha detto il premier: “Ho appena informato i presidenti dei due rami del Parlamento e i due leader dell’opposizione». Nulla di più falso, secondo Giorgiae Matteo. O meglio, una chiamata c’è stata ma pare sia durata intorno al minuto: un pò poco per parlare del destino dell’Italia. «Dopo mesi persi a occuparsi di amenità come i banchi a rotelle e i monopattini – scrive lasu twitter – ora il governo arranca ...

