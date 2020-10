Che vendetta del centrodestra: strappa Agrigento alla sinistra (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo l'esito non felicissimo del recente turno delle amministrative nel resto della penisola, il centrodestra strappa il sindaco di Agrigento al centrosinistra e pareggia il conto per quanto riguarda le comunali 2020. Il candidato sindaco Franco Miccichè, sostenuto da Vox, Forza Italia, Diventerà Bellissima e liste civiche, quando erano state scrutinate 42 delle 55 sezioni, si trovava al 60,77% delle preferenze con 8.604 voti. Il contendente, il primo cittadino uscente, Lillo Firetto, sostenuto da liste di centro, era fermo al 39,23% con 5.555 voti. Complessivamente, il centrosinistra ha ottenuto 9 sindaci nei comuni capoluogo di provincia, lo stesso numero di comuni conquistati nelle precedenti elezioni. Il centrodestra ne conquista 4 e ne aveva 4. Il Movimento ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo l'esito non felicissimo del recente turno delle amministrative nel resto della penisola, ilil sindaco dial centroe pareggia il conto per quanto riguarda le comunali 2020. Il candidato sindaco Franco Miccichè, sostenuto da Vox, Forza Italia, Diventerà Bellissima e liste civiche, quando erano state scrutinate 42 delle 55 sezioni, si trovava al 60,77% delle preferenze con 8.604 voti. Il contendente, il primo cittadino uscente, Lillo Firetto, sostenuto da liste di centro, era fermo al 39,23% con 5.555 voti. Complessivamente, il centroha ottenuto 9 sindaci nei comuni capoluogo di provincia, lo stesso numero di comuni conquistati nelle precedenti elezioni. Ilne conquista 4 e ne aveva 4. Il Movimento ...

“Love, Victor”, la vendetta contro i vecchi teendrama

Se Victor è un personaggio combattuto, gli altri personaggi, invece, sono l’incarnazione dei soliti cliché: il belloccio, la Reginetta del ballo, l’amico sfigato. Elementi che rimandano ai vecchi ...

Se Victor è un personaggio combattuto, gli altri personaggi, invece, sono l'incarnazione dei soliti cliché: il belloccio, la Reginetta del ballo, l'amico sfigato. Elementi che rimandano ai vecchi ...