Camorra, condannata per infiltrazioni in ospedale: libera la sorella del capoclan (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo aver scontato quasi sei anni (cinque anni e nove mesi) dei sette cui era stata condannata per associazione camorristica, è tornata in libertà Elvira Zagaria, sorella del capoclan dei Casalesi Michele Zagaria. La donna, che ha usufruito della liberazione anticipata, era stata condannata per le infiltrazioni del clan nella gestione dell'ospedale di Caserta; fatti che avevano portato nell'aprile del 2015, allo scioglimento per infiltrazioni camorristiche dell'azienda ospedaliera casertana. La Zagaria, dopo la scarcerazione dal carcere di Rebibbia, è tornata a Casapesenna, comune di origine e residenza della famiglia del capoclan.

Ultime Notizie dalla rete : Camorra condannata La sorella del boss Zagaria scarcerata: torna a Casapesenna dopo cinque anni Il Mattino Camorra: Saviano, vivere sotto scorta? Inferno mai chiesto

Saviano: "Vivere sotto scorta? Inferno mai chiesto"

"Quell'elenco di nomi, in cui venivano additati anche 'pseudogiornalisti' sembrò un elenco funesto a tutti i nominati, non solo a me. Il messaggio intimidatorio per me erano i nomi alla fine del docum ...

